Trafik kazasında yaralanan öğretmen, 4 aylık yaşam mücadelesine yenik düştü
Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan öğretmen 4 aylık yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kaza, 21 Aralık 2024 yılında Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydiler Şehit Şerife Bacı Ortaokulu’nda görev yapan Rehber Öğretmeni Ömer Yaman geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Yaman, yaklaşık 4 aydır yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesine yenik düşerek yaşamını yitirdi.
Ömer Yaman’ın cenazesi, bugün öğlen namazına müteakiben Ağlı Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının akabinde Kırlardere köyünde defnedileceği öğrenildi.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Öğretmenimize Allah’tan rahmet, eğitim camiamıza, ailesine başsağlığı dileriz" dedi.