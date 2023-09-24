Trafik kazasından korkan çocukların yüzünü ambulans şoförü güldürdü

Samsun’da trafik kazasından korkan 4 çocuğun yüzünü ambulans şoförü güldürdü.

Olay, İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı dış kavşakta dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, motosiklet sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Otomobilde bulunan yaşlı kadın kazanın şokuyla panik atak geçirdi ve kaza yerine ambulans istendi. Babaanneleri ambulansa bindirilen otomobilde bulunan 4 çocuk ise kaza sonrası korku yaşadılar. 112 Acil Sağlık Merkezi’ne ait ambulans şoförü ATT Ahmet Atamtürk, otomobilde yaralı olup olmadığını kontrol ettiğinde çocukların kazadan dolayı çok korkmuş olduklarını fark edince, yüzlerini güldürmek için cerrahi eldivenleri balon gibi şişirerek çocuklara verdi. Balon gibi eldivenlerle oynayan çocuklar kazanın verdiği korkuyu üzerlerinden atıp sevinç yaşadılar.