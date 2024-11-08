Trafik lambası kırmızıya döndü

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Siyasi krizin aylardır derinleştiği Almanya’da Başbakan Olaf Scholz’un Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden alması, koalisyon hükümetinin çökmesiyle sonuçlandı. ABD’de Donald Trump’ın seçilmesiyle belirsizliğe sürüklenen Avrupa’nın en büyük ekonomisinde ufukta erken seçim gözüktü. SPD’den politikacı ve Olaf Scholz’un ekonomi danışmanı Jörg Kukies yeni maliye bakanı olarak atandı.

Almanya’da “Trafik ışıkları” olarak bilinen üçlü koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SDP), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller, önceki gün Başbakanlık’ta bir araya geldi. Koalisyon hükümetinin, başta 2025 bütçesi olmak üzere çok sayıda ekonomik başlıkta anlaşmazlık yaşadığı biliniyordu.

KOALİSYONDAN ÇEKİLDİ

SDP’li Başbakan Scholz, erken seçim öneren Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Lindner’i görevden alırken FDP üçlü koalisyon hükümetinden çekildi. Lindner için “güvenime ihanet etti” diyen Scholz, politikacıyı partisinin çıkarlarını ülkenin çıkarlarının önünde tutmakla suçladı. FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, aynı zamanda parti lideri olan Lindner’in görevden alınmasının ardından FDP’li tüm bakanların hükümetten geri çekildiğini duyurdu. Böylece 2021’de kurulan koalisyon hükümeti, Federal Parlamento’daki çoğunluğunu yitirmiş oldu.

Almanya'nın gerekli kararları alabilecek güce sahip bir hükümete ihtiyaç duyduğunu dile getiren Scholz, diğer ülkelerin de güvenebileceği bir ülke olduğunu göstermesi gerektiğini vurguladı.

ERKEN SEÇİM KAPIDA

Scholz, 15 Ocak'ta güven oylamasına gidileceğini ve ardından mart ayında erken seçime gidileceğini açıkladı. Anketlerde Hristiyan Demokratlar (CDU) önde görünürken, Scholz'un liderliğindeki SDP ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ikinci sırayı paylaşıyor.