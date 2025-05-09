Trafik levhasına çarpan motosikletteki üniversite öğrencisinin bacağı koptu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-BURDUR'da motosikletin trafik işaret levhasına çarptığı kazada Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berk Civil'in (19), sol bacağı diz altından koptu. İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı Civil, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Karasenir Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Caner E.'nin (19) kontrolünü yitirdiği 15 ADA 229 plakalı motosiklet, kaldırımdaki trafik işaret levhasına çarptı. Kazada Mehmet Caner E. yaralanırken, yanındaki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Berk Civil'in sol bacağı trafik levhasına çarparak diz altından koptu. Yaklaşık 25 metre savrulan Civil'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Berk Civil'in bacağı kemerle sıkılarak kan akışı durduruldu.

ÖZEL KUTU İLE GÖTÜRÜLDÜ

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ile Civil, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berk Civil, buradan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Civil'in kopan bacağı da ekipler tarafından olay yerinden alınıp, özel kutuyla götürüldü. MAKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Atay da hastaneye gelerek Berk Civil'in durumu hakkında yakınlarından bilgi aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılılrken, Mehmet Caner E.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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