Trafik tartışmasında motosikletliye darp kamerada

Gebze'de hafif ticari araçtaki 4 kişi, trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları motosikletliyi tekme tokat darbetti, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi’nde, Gebze Adliyesi personel giriş kapısı önünde meydana geldi. Trafikte yol verme meselesi nedeniyle isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ve motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari araçtan inen 4 kişi, motosiklet sürücüsünü darbetti.

Adliye personel giriş noktasında bulunan özel güvenlik görevlisi kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga sırasında orada bulunan bir kadın da kucağında bebeğiyle yaşananları korku içinde izledi.

Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavganın sonlanmasının ardından taraflar araçlarına binip uzaklaştı.