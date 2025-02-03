Trafikte cep telefonu kullanmak yasak mı? Trafikte cep telefonu kullanmanın cezası (2025 Güncel)

Trafikte güvenli sürüş kurallarına uymak, hem sürücüler hem de yayalar için hayati önem taşır. Seyir halinde cep telefonu veya araç telefonu kullanmak, sürücünün dikkatini yoldan uzaklaştırarak ciddi kazalara neden olabilir. Bu yüzden Karayolları Trafik Kanunu gereğince telefon kullanarak araç kullanan sürücülere 2025 yılı itibarıyla ağır cezalar uygulanmaktadır.

Peki, seyir halinde telefon kullanmanın 2025 yılı cezası ne kadar? Bu cezadan nasıl kaçınılır?

SEYİR HALİNDE TELEFON KULLANMANIN RİSKLERİ

Trafikte telefon kullanımı, dikkatsiz sürüşe ve kazalara yol açan en büyük faktörlerden biridir. İşte seyir halinde telefon kullanmanın tehlikeleri:

Dikkatin Dağılması: Araç kullanırken telefona bakmak, sürücünün dikkatini %50'den fazla azaltır.Trafik ışıklarını, yayaları ve diğer araçları fark etme süresi uzar.

Araç kullanırken telefona bakmak, sürücünün dikkatini %50'den fazla azaltır.Trafik ışıklarını, yayaları ve diğer araçları fark etme süresi uzar. Ani Frenleme ve Çarpışma Riski: Telefona odaklanan sürücü, önündeki aracın aniden durduğunu fark edemeyebilir.Bu durum zincirleme kazalara neden olabilir.

Telefona odaklanan sürücü, önündeki aracın aniden durduğunu fark edemeyebilir.Bu durum zincirleme kazalara neden olabilir. Yayalara ve Bisikletlilere Çarpma Tehlikesi: Telefon kullanırken hız ve mesafe kontrolü azalır.Ani hareket eden yayalar ve bisikletlilere çarpma riski artar.

Telefon kullanırken hız ve mesafe kontrolü azalır.Ani hareket eden yayalar ve bisikletlilere çarpma riski artar. Şerit İhlali ve Trafik Kazaları: Telefonla ilgilenen sürücü şeridini koruyamaz ve şerit ihlali yapabilir.Bu durum karşı şeritten gelen araçlarla çarpışmaya yol açabilir.

Telefonla ilgilenen sürücü şeridini koruyamaz ve şerit ihlali yapabilir.Bu durum karşı şeritten gelen araçlarla çarpışmaya yol açabilir. Trafik Akışını Bozma ve Trafik Cezası Alma Riski: Telefonla ilgilenen sürücü, trafik akışına ayak uyduramaz ve gereksiz yavaşlamalara neden olabilir.Bu da trafik polisi tarafından fark edilerek ceza kesilmesine yol açar.

SEYİR HALİNDE TELEFON KULLANMANIN 2025 TRAFİK CEZASI

Ceza Miktarı: 2.167 TL

Erken Ödeme (İlk 15 Gün İçinde): 1.625,25 TL (%25 indirim uygulanır)

Ceza Puanı: 10 ceza puanı

Elektronik sistemler (Bluetooth, kulaklık, araç içi hands-free sistemleri) ile yapılan telefon görüşmeleri bu madde kapsamına girmez. Ancak sürücü telefonu eline alarak kullanırsa, trafik cezası uygulanır.

SEYİR HALİNDE TELEFON KULLANIMINDAN KAÇINMANIN YOLLARI

Telefonu Hands-Free Modunda Kullanın: Araç içi Bluetooth veya kulaklık kullanarak konuşmalarınızı eller serbest yapabilirsiniz.

Araç içi Bluetooth veya kulaklık kullanarak konuşmalarınızı eller serbest yapabilirsiniz. Yolculuk Öncesi Telefonu Sessize Alın: Bildirim sesleri dikkatinizi dağıtmaması için telefonu sessiz moda alın.

Bildirim sesleri dikkatinizi dağıtmaması için telefonu sessiz moda alın. Acil Bir Durumda Güvenli Bir Noktada Durun: Önemli bir çağrı geldiğinde aracı emniyet şeridinde veya uygun bir alanda durdurarak konuşun.

Önemli bir çağrı geldiğinde aracı emniyet şeridinde veya uygun bir alanda durdurarak konuşun. Yolculuk Sırasında Mesaj veya Sosyal Medya Kullanmayın: Mesajlaşmak veya sosyal medyada gezinmek tehlikeli ve cezaya tabi bir davranıştır.

Mesajlaşmak veya sosyal medyada gezinmek tehlikeli ve cezaya tabi bir davranıştır. Telefon Tutucu Kullanmayın, Direksiyon Üzerinde Mesaj Yazmayın: Telefonu direksiyon üzerine koyarak yazı yazmak trafik güvenliğini tehlikeye atar ve cezaya neden olabilir.

Telefonu direksiyon üzerine koyarak yazı yazmak trafik güvenliğini tehlikeye atar ve cezaya neden olabilir. Araç İçindeki Yolcudan Yardım Alın: Yanınızdaki kişi telefonla ilgilenebilir veya önemli mesajları sizin yerinize okuyabilir.

Trafik Polisleri ve Elektronik Denetleme Sistemlerine Dikkat Edin: Trafik kameraları ve mobil denetim ekipleri, telefon kullanan sürücüleri anında tespit edebilir.

SEYİR HALİNDE TELEFON KULLANMANIN HUKUKİ BOYUTU

Trafik Kanunu’na göre, telefon veya diğer haberleşme cihazlarını kullanırken sürücünün eli direksiyonda olmalıdır.

Elektronik sistemlerle (kulaklık, Bluetooth) eller serbest yapılan görüşmeler ceza kapsamına girmez. Ancak, telefon elle tutulur ve kullanılırsa 2.167 TL ceza uygulanır ve 10 ceza puanı işlenir.

Bir yıl içinde 100 ceza puanına ulaşan sürücülerin ehliyetine el konulabilir.