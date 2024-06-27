Trafikte dehşet anları: Bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı

Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı servis minibüsünün şoförünü araçtan indirmeye çalıştı. Araçtakileri bıçakla tehdit eden saldırgan kapıyı ve camı yumrukladı.

Güncel 27.06.2024 10:19 Giriş: 27.06.2024 10:19

Güncelleme: 27.06.2024 10:24 Kaynak: DHA

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Fotoğraflar: DHA