Trafikte drift atma cezası nedir? Drift atanın ehliyetine el konur mu? Trafik cezaları 2025

Drift, motor sporlarında sıkça görülen bir sürüş tekniği olsa da, trafikte uygulandığında tehlikeli bir davranış olarak kabul edilir. Türkiye’de trafikte drift atan sürücüler, sadece diğer sürücülerin güvenliğini tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda ciddi yaptırımlarla da karşılaşır. Drift cezasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar ile, sıkça sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

DRİFT NEDİR VE NEDEN YASAKTIR?

Drift, aracın tekerleklerinin kaydırılmasıyla yapılan ve genellikle profesyonel motor sporlarında görülen bir sürüş stilidir.

Ancak trafikte drift atmak:

Trafik güvenliğini tehlikeye atar.

Kazalara yol açabilir.

Kamu düzenini bozabilir.

Bu sebeplerle drift yapmak yasaktır ve ağır para cezaları uygulanır.

2025 DRİFT ATMA CEZASI NE KADARDIR?

Trafikte drift atan sürücülere uygulanan ceza, 46.393 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu cezaya ek olarak şu yaptırımlar da uygulanabilir:

Ehliyete el konulması: Drift atan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulur.

Drift atan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulur. Araç trafikten men edilir: Araç, 60 gün boyunca trafikten men edilir.

Araç, 60 gün boyunca trafikten men edilir. Adli yaptırımlar: Tekrarlayan durumlarda sürücü adli makamlara sevk edilebilir.

DRİFT CEZASI HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

Drift cezası, aracın bilerek ve isteyerek kaydırılarak sürülmesi durumunda uygulanır. Bu durum genellikle kalabalık caddeler, otoparklar veya halka açık alanlarda meydana gelir.

DRİFT CEZASI YALNIZCA PARA CEZASI MI İÇERİR?

Hayır, drift cezası sadece para cezası ile sınırlı değildir. Ehliyete el konulması ve aracın trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar da uygulanır.

DRİFT CEZASI TEKRARLANIRSA NE OLUR?

5 yıl içinde ikinci kez drift yapan bir sürücünün ehliyeti alınır ve adli mercilere sevk edilir.

DRİFT CEZASINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Evet, trafik cezasına itiraz etmek mümkündür. İtiraz, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine yapılabilir.

DRİFT YAPMAK SİGORTA PRİMLERİNİ ETKİLER Mİ?

Evet, drift yapmak gibi trafik kurallarını ihlal eden durumlar, sigorta primlerini artırabilir. Bu tür cezalar, sürücünün riskli olarak değerlendirilmesine yol açar.

Drift yapmak, trafikte diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan bir davranıştır. Drift cezasının 46.393 TL gibi yüksek bir tutarda olması, bu tür tehlikeli sürüş davranışlarının önlenmesini amaçlar. Ayrıca, trafik kazalarının azaltılması ve kamu düzeninin sağlanması açısından bu cezalar büyük önem taşır.

Drift, profesyonel bir sürüş becerisi olmasına rağmen trafikte uygulanması kabul edilemez bir davranıştır. 46.393 TL’lik drift cezası, caydırıcı bir yaptırım olarak, trafikte bu tür riskli davranışların önlenmesine katkı sağlar. Trafik kurallarına uymak, yalnızca yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda güvenli bir trafik ortamı yaratılmasına da destek olur.