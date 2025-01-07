Trafikte hız sınırı cezaları ne kadar? Trafik cezaları 2025

Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek için hız sınırları hayati önem taşır. Ancak hız sınırlarını aşmak, sadece trafik cezasıyla değil, aynı zamanda ciddi kazalarla sonuçlanabilir. 2025 yılında hız sınırını aşma cezası, aşılan orana göre farklı tutarlar üzerinden belirlenmiştir. Bu makalede, hız sınırı ihlalleriyle ilgili tüm detayları, ceza tutarlarını ve popüler aramaların yanıtlarını bulabilirsiniz.

HIZ SINIRI İHLALİ CEZALARI 2025

Hız sınırı ihlalleri, aşım oranına göre üç kategoriye ayrılır ve her biri için farklı cezalar uygulanır:

HIZ SINIRINI %10-%30 ARASINDA AŞMA CEZASI:

Ceza Tutarı : 2.168 TL

: 2.168 TL Kimler Uygulanır? Hız sınırını %10 ile %30 arasında aşan sürücüler.

Hız sınırını %10 ile %30 arasında aşan sürücüler. Ödeme İndirimi: Ceza, 15 gün içinde ödenirse %25 indirimle 1.626 TL olarak ödenebilir.

HIZ SINIRINI %30-%50 ARASINDA AŞMA CEZASI:

Ceza Tutarı: 4.512 TL

Kimler Uygulanır? Hız sınırını %30 ile %50 arasında aşan sürücüler.

Hız sınırını %30 ile %50 arasında aşan sürücüler. Ödeme İndirimi: 15 gün içinde ödendiğinde ceza tutarı 3.384 TL’ye düşer.

HIZ SINIRINI %50’DEN FAZLA AŞMA CEZASI:

Ceza Tutarı: 9.268 TL

Kimler Uygulanır? Hız sınırını %50 oranında veya daha fazla aşan sürücüler.

Hız sınırını %50 oranında veya daha fazla aşan sürücüler. Ek Yaptırımlar: Ehliyete el koyma veya sürücü belgesi iptali gibi cezalar da uygulanabilir.

HIZ SINIRI İHLALİ NASIL TESPİT EDİLİR?

Hız sınırı ihlalleri, genellikle radar cihazları, trafik kameraları ve plaka tanıma sistemleri ile tespit edilir. Ayrıca, trafik denetimleri sırasında polis memurları tarafından da tespit edilebilir.

HIZ SINIRI İHLALİ CEZASI NASIL ÖDENİR?

Ceza, e-Devlet üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden veya PTT şubelerinden ödenebilir. Ceza tutarının %25 indirimli ödenebilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılması gerekir.

HIZ CEZASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Araç plakasına yazılan cezalar ve trafik ceza sorgulama isteyenler aşağıdaki web sitesi üzerinden öğrenilebilir:

https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama

HIZ SINIRI CEZASINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Ceza haksız yere kesildiyse, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir. Ancak, itiraz için geçerli belgelerin sunulması gereklidir.

HIZ SINIRINI %50’DEN FAZLA AŞANLARA EHLİYETE EL KONULUR MU?

%50’den fazla hız sınırı ihlali durumunda, geriye doğru 1 yıl içinde toplamda 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile ehliyetlerine el konulur.

HIZ SINIRI İHLALİ CEZASI PLAKAYA MI YAZILIR?

Genellikle radar ve kamera sistemleri ile tespit edilen ihlaller plakaya yazılır. Ancak, polis kontrolünde tespit edilen ihlallerde ceza sürücüye doğrudan kesilir.

HIZ SINIRI AŞMANIN RİSKLERİ NELERDİR?

Hız sınırı ihlalinin yalnızca maddi cezaları değil, aynı zamanda trafik güvenliği üzerindeki etkileri de büyüktür. İşte hız sınırı aşmanın başlıca riskleri:

Trafik Kazaları: Yüksek hız, araç kontrolünü zorlaştırır ve kazaların şiddetini artırır.

Yüksek hız, araç kontrolünü zorlaştırır ve kazaların şiddetini artırır. Yasal Yaptırımlar: Tekrarlayan ihlaller, sürücü belgesinin iptal edilmesine yol açabilir.

Tekrarlayan ihlaller, sürücü belgesinin iptal edilmesine yol açabilir. Sigorta Prim Artışı: Hız cezası almak, araç sigortası primlerinin artmasına neden olabilir.

Hız sınırı ihlali cezaları, yalnızca trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için maddi bir yaptırım değil, aynı zamanda güvenli sürüş alışkanlıklarını teşvik etmek için de uygulanır. 2025 yılı itibarıyla hız sınırını aşma cezaları, %10-%30 oranı için 2.168 TL’den başlayıp %50’den fazla aşma durumunda 9.268 TL’ye kadar yükseliyor. Trafik kurallarına uyarak, hem kendinizin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamanız önemlidir.