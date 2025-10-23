Trafikte hız sınırı tartışması: Görüşmelere ara verildi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanan ancak maddelerine geçilemeyen Karayolları Trafik Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine ara verildi. AKP, trafik cezalarının çok yüksek ve orantısız, ehliyetin geri alınmasına ilişkin hükümlerin ağır olduğuna ilişkin eleştirilerde bulunan muhalefetten de rapor isterken, trafik kanun teklifinin "çıkarılması öncelikli" üç kanun teklifinden sonra görüşülmesi planlanıyor.

Trafik cezalarınında yüksek oranlarda artış öngören ve geçen yasama yılında mayıs ayında komisyondan geçmesine karşın TBMM Genel Kurulu’nda ele alınamayan trafik kanunu teklifinin görüşmelerine yine ara verildi. Altyapıdaki eksikleri gidermek, ülke genelinde tabelalarda düzenleme yapmak gerekçesiyle bu yasama yılına ertelenen kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'nin 1 Ekim’de açılmasından iki hafta sonra başlanabildi. Teklifin tümü üzerinde görüşüldü ancak maddelere geçilemeden, çıkması gereken öncelikli kanun teklifileri olduğu gerekçesiyle görüşmelere ara verildi.

1 OCAK'A PLANLANIYOR

TBMM Genel Kurulu’nda halen Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşülüyor. Bu teklifin ardından, dün gece Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen vergilerle ilgili düzenlemeleri içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, daha sonra Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşülmesi planlanıyor. Trafik kanun teklifinin bu tekliflerden sonra Genel Kurul’da görüşmelerine devam edilmesi ve kanunun 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Trafik kanun teklifinde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle: