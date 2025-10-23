Trafikte hız sınırı tartışması: Görüşmelere ara verildi
TBMM Genel Kurulu’nda, geçen hafta başlanan ancak maddelerine geçilemeyen Karayolları Trafik Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine ara verildi. AKP'nin trafikte para cezalarında yüksek artışlar öngören, trafikten ve ve ehliyetin geri alınmasına yönelik cezalar getiren kanun teklifiyle ilgili muhalefetten de rapor istediği öğrenildi.
TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanan ancak maddelerine geçilemeyen Karayolları Trafik Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine ara verildi. AKP, trafik cezalarının çok yüksek ve orantısız, ehliyetin geri alınmasına ilişkin hükümlerin ağır olduğuna ilişkin eleştirilerde bulunan muhalefetten de rapor isterken, trafik kanun teklifinin "çıkarılması öncelikli" üç kanun teklifinden sonra görüşülmesi planlanıyor.
Trafik cezalarınında yüksek oranlarda artış öngören ve geçen yasama yılında mayıs ayında komisyondan geçmesine karşın TBMM Genel Kurulu’nda ele alınamayan trafik kanunu teklifinin görüşmelerine yine ara verildi. Altyapıdaki eksikleri gidermek, ülke genelinde tabelalarda düzenleme yapmak gerekçesiyle bu yasama yılına ertelenen kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'nin 1 Ekim’de açılmasından iki hafta sonra başlanabildi. Teklifin tümü üzerinde görüşüldü ancak maddelere geçilemeden, çıkması gereken öncelikli kanun teklifileri olduğu gerekçesiyle görüşmelere ara verildi.
1 OCAK'A PLANLANIYOR
TBMM Genel Kurulu’nda halen Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşülüyor. Bu teklifin ardından, dün gece Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen vergilerle ilgili düzenlemeleri içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, daha sonra Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşülmesi planlanıyor. Trafik kanun teklifinin bu tekliflerden sonra Genel Kurul’da görüşmelerine devam edilmesi ve kanunun 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
Trafik kanun teklifinde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:
- Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Aynı yıl içinde 2'nci ihlalde 10 bin, 3'üncü ihlalde 20 bin TL para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi 30 gün geri alınacak.
- Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.
- Alkollü araç kullanmaya 25 bin TL para ve 6 ay sürücü belgesini geri alma, 5 yıl içinde 2'nci ihlalde 50 bin TL para, 2 yıl sürücü belgesini geri alma, 3'üncü ihlalde 150 bin TL para ve 5 yıl sürücü belgesini geri alma cezası uygulanacak.
- Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası, araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.
- Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 km’den fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 km’den fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 km’den fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.
- Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.
- Ambulans, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyen, gerektiğinde durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.
- Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.
- Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.
- Drift atanlara 140 bin TL para ve 60'ar gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak.
- Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında olay yerini izinsiz olarak zorunlu haller dışında terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.