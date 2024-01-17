Trafikte karşılaşan erkekler arasında "Erkek misin" kavgası

Mecidiyeköy’de yol verme tartışmasında bir sürücü diğerini iddiaya göre dövmekle tehdit edince ortalık karıştı. Tehdit edildiği iddia edilen sürücü görüntü kaydına başlayınca tartışma boyut değiştirdi. Şahıslar arasında yaşanan “erkek misin sen” tartışması kameralara yansıdı.

Şişli Mecidiyeköy’de iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sürücülerden birisi diğerini iddiaya göre dövmekle tehdit etti. Bunu duyan sürücü, cep telefonu kamerasını çıkararak yaşananları kayıt altına almaya başladı. Sürücünün iddiasına göre cep telefonu kamerasının çıkmasıyla tehditler savuran sürücü bir anda vazgeçti.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ERKEĞİ SENSİN"

Yaşananları kaydeden sürücü, “Tehdit ediyordun. Erkek misin?" sözleriyle diğer sürücüye bağırdı. Kayda alınan sürücü ise, “Telefonla çekince erkek mi oldun?” sözleriyle karşılık verdi. Bir süre sonra küfür eden sürücü camı kapatırken, diğeri ise kayıt almaya devam etti.

"Dünyanın en güzel erkeği sensin" diyen sürücü, karşısındakine yüklenmeye devam etti ancak camını kapatan sürücü karşılık vermedi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.