Trafikte kasis ne demek? Kasisli yolda ne yapmak gerekir?

Trafikte sıkça karşımıza çıkan “kasis” terimi, sürücülerin hızlarını kontrol etmeleri için yol üzerine yapılan yükseltileri ifade eder. Peki, trafikte kasis ne demek ve ne işe yarar? Aslında kasis, özellikle şehir içi yollarda araçların hızını düşürmek, yayaların güvenliğini sağlamak ve trafik akışını düzenlemek amacıyla kullanılan bir trafik unsuru olarak tanımlanır.

KASİS NE İŞE YARAR?

Kasis ne için yapılır sorusu sürücüler arasında en çok merak edilen konuların başında gelir. Kasisler, hız sınırına uymayan araçların kontrolsüz sürüşünü engelleyerek olası kazaların önüne geçer. Özellikle okul, hastane, park, yaya geçidi ve yerleşim alanlarında kasislerin kullanımı oldukça yaygındır.

TRAFİKTE KASİS ÇEŞİTLERİ

Google’da en çok aranan sorulardan biri de trafikte kasis çeşitleri nelerdir sorusudur. Kasisler genel olarak ikiye ayrılır:

Yüksek kasisler (klasik kasis): Aracın hızını ciddi şekilde düşürür.

Hız kesici şerit (yatar kasis): Daha düşük yükseklikte olup hız kontrolünü yumuşak şekilde sağlar.

KASİS LEVHASI NE ANLAMA GELİR?

Kasis işareti ne demek sorusu da sürücüler için kritik öneme sahiptir. Trafik levhalarında siyah bir tümsek sembolü ile gösterilen kasis işareti, sürücüleri önlerinde hız kesmeleri gereken bir yol engelinin bulunduğu konusunda uyarır. Bu nedenle kasis levhasını gördüğünüzde aracın hızını düşürmek gerekir.

KASİS VE HIZ SINIRI İLİŞKİSİ

Sürücülerin sıkça araştırdığı konulardan biri de kasis hız sınırı meselesidir. Trafikte kasis bulunan bölgelerde genellikle 30 km/s hız sınırı uygulanır. Bu nedenle “kasisli yolda kaç km ile gidilir” sorusunun cevabı, yol üzerindeki uyarı levhasına ve yönetmeliklere bağlıdır.