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Trafikte kuralları ihlal edenlere 1 milyon 275 bin lira ceza

Ajans Haberleri
  • 10.03.2024 17:00
  • Giriş: 10.03.2024 17:00
  • Güncelleme: 10.03.2024 17:00
Kaynak: İHA
Trafikte kuralları ihlal edenlere 1 milyon 275 bin lira ceza

Antalya’nın Alanya ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 299 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 275 bin 960 lira para cezası uygulandı.

 
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında 9 Mart Cumartesi günü genel trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda ilçe genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında bin 379 araç kontrol edildi. 299 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kuralı ihlallerinden 1 milyon 275 bin 960 TL cezai işlem uygulandı. 4 araç trafikten men edilirken, 2 araç da yakalandı.

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