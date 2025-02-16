Trafikte "makas atanlara" yeni yaptırımlar geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yerlikaya, 1 Ocak-14 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerinin “makas atma” olarak tabir edilen art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlali ile ilgili toplam 12 bin 919 adet sürücüye/araca işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya trafikte makas atanlara yönelik yeni yaptırımlar geleceğini açıkladı:

"İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Unutmayın. Trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar."