Trafikte motosikletli saldırganın vurduğu emlakçı ağır yaralandı (2)

SALDIRI ANI KAMERADA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hafif ticari aracıyla trafikte seyir halinde olan Devran Bozan'ın, motosikletiyle aracın yanına yaklaşan A.E.'nin tabancalı saldırısına uğraması ve polisin takibinde ise motosikletini bırakıp kaçarken yakalandığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, Bozan'ın aracı kullandığı sırada başında kask olan motosikletli A.E.’nin, yanına yaklaşıp tabanca ile ateş etmesi, daha sonra kaçması, polisin takibi, yakalanacağını anlayan E.A.’nın bu kez motosikleti refüjde bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Bu arada polis, olay yerinde yaptığı incelemede 5 boş kovan buldu. (DHA)

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