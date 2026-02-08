Trafikte sert fren: İlk 23 madde kabul edildi, cezalar yükseltildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, trafik cezalarında kapsamlı artışlar öngören Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul’da teklifin ilk 23 maddesi kabul edilirken, görüşmelere önümüzdeki hafta 24. maddeden devam edilecek.

Toplam 36 maddeden oluşan teklif kapsamında, hız sınırı ihlallerine yönelik ehliyet yaptırımları ağırlaştırılıyor. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre aşan sürücülerin ehliyetlerine 30 gün, 56-65 kilometre aşanların ehliyetlerine 60 gün, 66 kilometreden fazla aşanların ise 90 gün süreyle el konulması öngörülüyor.

CEZALAR YÜKSELTİLDİ

Acil durum araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak. Trafikte bir aracı saldırı amacıyla takip eden ve araçtan inen sürücülere ise 180 bin lira para cezası verilecek, ehliyetlerine iki ay süreyle el konulacak.

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olan sürücülerin ehliyetlerinin 60 gün geri alınması da düzenlemeler arasında yer alıyor. Direksiyon başında cep telefonu kullanmanın cezası 5 bin liraya, alkollü araç kullanmanın cezası ise 25 bin liraya yükseltiliyor.

ÇAKAR KULLANIMINA 276 BİN TL

Teklifte ayrıca, trafik kural ihlallerini özendirici görüntülerin yayımlanmasına 25 bin lira para cezası getirilmesi ve yetkisiz çakar kullanımına uygulanacak cezanın 276 bin liraya çıkarılması da bulunuyor.

BU HAFTA BİTMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Kanun teklifinin Genel Kurul’daki görüşmelerinin bu hafta içinde tamamlanması öngörülüyor.