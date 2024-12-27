Trafikte tartışan sürücüler birbirlerine ateş açtı: 1'i yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde trafikte tartışan ve birbirlerini takip eden sürücüler sokak ortasında birbirlerine ateş açtı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi, Hamit Kaplan Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan ve plakaları öğrenilemeyen araçların sürücüleri E.B. ve K.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle araçlarından inen E.B. ile K.A., tabancalarını çıkararak birbirlerine ateş açtı. Çevredekiler panik yaşarken, kurşunların isabet ettiği E.B. ve yoldan geçen 34 HGJ 722 plakalı otomobildeki T.S. (24) isimli kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.B. ve T.S., hastaneye kaldırıldı.

Olaya karışan sürücülerden K.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 34 HGJ 722 plakalı otomobilin ön camı ile sağ ön ve arka lastiğine 4 kurşun isabet ettiği, caddede ise boş kurşun kovanları olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAYDA YARALANAN KADIN O ANLARI ANLATTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte tartışan sürücüler arasında çıkan çatışmada merminin başını sıyırması sonucu yaralanan Tuğçe Sarı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Sarı, “Babamla araçla seyir halinde giderken Körfez ilçesinde bir grup kavga ederken silahlı çatışmanın arasında kaldık ve aracımıza bir sürü kurşun isabet etti. Bu kurşunlardan birisi de benim kafamı sıyırdı. Yani kafamdan vuruldum. Eğer kafamdan vurulmasaydım kalbime doğru kurşun isabet edecekti. Çatışmayı gördüğümüz andan itibaren ben babamın üstüne doğru yattım ve kurşun kafamı sıyırdı” dedi.

‘BUNUN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKSİNİZ’

Suçluların en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Sarı, “Gerçekten çok korkunç anlardı. Arabamızın 2 lastiği de patlak; camımız kırık. Suçluların cezasını almasını istiyorum. Hiç kimseden de korkum yok. Olayın içinde olan şahıslar M.M.B., K.A., O.Z., E.B., gerçekten hiçbirinizden korkum yok. Bu işin sonuna kadar gideceğim ve cezanızı almanız için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben sizden korkmuyorum. Sadece aileme verdiğiniz zarardan dolayı bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Allah hepinizin belasını versin” ifadelerini kullandı.