Trafikte tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü; o anlar kamerada

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, G.A., aracıyla trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesti. G.A.’nın diğer araç sürücüsünün üzerine yürüdüğü anlar, araç kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Eylül’de saat 13.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Troya Caddesi’nde meydana geldi. 17 AHA 491 plakalı otomobille seyir halinde olan G.A., yol verme nedeniyle bir başka sürücü ile tartıştı. İddiaya göre, G.A. el ve kol işaretleri yaparak araçtan inip, tartıştığı sürücüyü tehdit etti. Daha sonra ilerleyen otomobili takip eden G.A., akaryakıt istasyonunda tartıştığı otomobil sürücüsünün önünü kesti. Araçtan inen G.A. tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. O anlar araç kamerasına yansıdı. Otomobilinin önünü kesilen sürücü polise şikayetçi oldu. (DHA)

FOTOĞRAFLI