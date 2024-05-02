Trafikte tartıştığı sürücüyü takip edip, bıçaklayarak öldürdü

Konya’da 20 yaşındaki Mustafa K., trafikte tartışıp takip ettiği 31 yaşındaki Fevzi Bildirici'yi göğsünden bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bildirici hayatını kaybetti.

Konya'da Mustafa K. (20), trafikte tartışıp takip ettiği Fevzi Bildirici'yi (31) göğsünden bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bildirici yaşamını yitirirken, Mustafa K., polis merkezine giderek teslim oldu.

DHA'nın haberine göre; Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'nde sürücüler Fevzi Bildirici ile Mustafa K., otogar civarında yoğun trafikte dün saat 21.30 sıralarında tartıştı.

Tartışmanın ardından ayrılan Fevzi Bildirici, Kaletaş Caddesi'ndeki stadın yanına geldiğinde aracını park edip, evine gitmek için yürürken, yanına kendisini takip eden Mustafa K. geldi.

İkili arasında yeniden çıkan tartışmada Mustafa K., Bildirici'yi göğsünden bıçakla yaralayıp, aracıyla kaçtı.

Bildirici de kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Bildirici, yaklaşık 2 saat sonra doktorların müdahalesine rağmen öldü

Kaçan Mustafa K. de polis merkezine giderek teslim oldu.