Trafikte uyuyakalan ehliyetsiz sürücüye 4 bin 64 TL ceza kesildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafikte uyuyakalan ehliyetsiz sürücü Nuri N.'ye (40) 4 bin 64 TL ceza kesildi.



İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 21.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi’nde devriye görevi sırada Ahmet Akyollu Caddesi’nde trafikte park halinde bulunan 16 F 8887 plakalı otomobilden şüphelendi. Otomobili kontrol eden ekipler sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Ekipler, uyuyakaldığı belirlenen sürücüyü, otomobilin camına ve kaportasına elleriyle vurarak uyandırdı.

Yapılan inceleme ehliyeti olmayan sürücü Nuri N.'ye (40) ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ceza uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.