Trafikte yakın takip cezası nedir? Trafik cezaları 2025 (Güncel)

Trafikte güvenli sürüş kurallarının en önemlilerinden biri de takip mesafesine uymaktır. Araçların birbirini yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememesi, halk arasında 'yakın takip' ve 'darlama' olarak bilinir ve ciddi trafik kazalarına yol açabilir. Bu nedenle, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yakın takip kuralı açıkça belirtilmiş ve ihlal eden sürücülere idari para cezası uygulanmaktadır.

Peki, yakın takip cezası 2024 yılında ne kadar? Bu cezadan nasıl kaçınılır ve takip mesafesi nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

YAKIN TAKİP CEZASI 2025 GÜNCEL TUTARI

Yakın takip yapan sürücülere 2025 yılı itibarıyla uygulanan idari para cezası 993 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, cezayı erken ödeyenler için %25 indirim uygulanmakta ve ceza 744,75 TL olarak tahsil edilmektedir.

Bununla birlikte, yakın takip yapan sürücüler 20 ceza puanı da almaktadır. 1 yıl içinde 100 ceza puanına ulaşan sürücüler ehliyetlerine belirli bir süre el konulması gibi yaptırımlarla karşılaşabilir.

YAKIN TAKİP NEDİR?

Yakın takip, bir aracın önündeki aracı güvenli ve yeterli bir mesafeden takip etmemesi durumudur. Bu mesafe; aracın hızı, yol durumu ve hava koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Trafik yönetmeliğine göre;

Şehir içi trafiğinde takip mesafesi genellikle en az 2 saniyelik mesafe olarak belirlenir.

genellikle olarak belirlenir. Şehirler arası yollarda ise bu mesafenin hızın yarısı kadar metre olması önerilir.

ise bu mesafenin olması önerilir. (Örneğin, 100 km/s hızla gidiyorsanız en az 50 metre takip mesafesi bırakmalısınız.)

TRAFİKTE YAKIN TAKİBİN TEHLİKELERİ

Yakın takip sadece cezai yaptırımlara neden olmaz, aynı zamanda trafik kazalarının en büyük sebeplerinden biridir. Yakın takip yapmanın neden olduğu riskler şunlardır:

Ani Fren Yapıldığında Çarpışma Riski: Önünüzdeki araç aniden fren yaptığında yeterli mesafeniz yoksa duramaz ve çarpışmaya neden olabilirsiniz.

Önünüzdeki araç aniden fren yaptığında yeterli mesafeniz yoksa duramaz ve çarpışmaya neden olabilirsiniz. Zincirleme Trafik Kazalarına Yol Açabilir: Takip mesafesi ihlali, özellikle otoyollarda zincirleme kazalara neden olabilir ve büyük maddi hasarlara yol açabilir.

Takip mesafesi ihlali, özellikle otoyollarda neden olabilir ve büyük maddi hasarlara yol açabilir. Ani Manevralar İçin Yeterli Süreniz Olmaz: Önünüzdeki aracın aniden şerit değiştirmesi veya engelden kaçması durumunda, yeterli mesafeniz yoksa kaza kaçınılmaz olur.

Önünüzdeki aracın aniden şerit değiştirmesi veya engelden kaçması durumunda, yeterli mesafeniz yoksa kaza kaçınılmaz olur. Sigorta ve Maddi Kayıplara Yol Açar: Yakın takip nedeniyle meydana gelen kazalar, sigorta primlerinizin artmasına ve maddi yükümlülüklerinizin çoğalmasına neden olabilir.

Yakın takip nedeniyle meydana gelen kazalar, ve maddi yükümlülüklerinizin çoğalmasına neden olabilir. Sürücü Stresini Artırır: Yakın takip hem sizi hem de öndeki sürücüyü strese sokar ve sürüş güvenliğini tehlikeye atar.

YAKIN TAKİP CEZASINDAN KAÇINMAK İÇİN ÖNERİLER

Hızınıza Göre Takip Mesafesi Bırakın : Örneğin, 90 km/s hızla gidiyorsanız en az 45 metre takip mesafesi bırakmalısınız.

: Örneğin, 90 km/s hızla gidiyorsanız en az 45 metre takip mesafesi bırakmalısınız. 2 Saniye Kuralını Kullanın : Öndeki aracın belirli bir noktayı geçmesini bekleyin, aynı noktaya 2 saniyeden önce geliyorsanız mesafenizi artırın.

: Öndeki aracın belirli bir noktayı geçmesini bekleyin, aynı noktaya 2 saniyeden önce geliyorsanız mesafenizi artırın. Ani Hızlanmalardan ve Frenlerden Kaçının : Önünüzdeki araca fazla yaklaşmanıza neden olabilir.

: Önünüzdeki araca fazla yaklaşmanıza neden olabilir. Hava Şartlarını Dikkate Alın : Yağmurlu veya sisli havalarda takip mesafenizi en az iki katına çıkarın.

: Yağmurlu veya sisli havalarda takip mesafenizi en az iki katına çıkarın. Dikkatinizi Yola Verin: Telefon kullanmak veya başka şeylerle ilgilenmek, takip mesafesini ayarlayamamanıza neden olabilir.

Yakın takip hem ceza almanıza hem de ciddi kazalara yol açmanıza neden olabilir. 2025 yılı itibarıyla 993 TL ceza ve 20 ceza puanı ile karşılaşmamak için her zaman takip mesafenizi koruyun.