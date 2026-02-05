Trafikte yeni dönem: Rekor cezalar yolda

TBMM'de aralarında trafik düzenlemelerinin de bulunduğu 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen 6 maddeyle, trafikte tehlikeli araç kullananlara yönelik idari para cezaları ile ehliyet ve araç mahrumiyeti yaptırımları en üst sınıra çekildi.

Kabul edilen yasayla birlikte drift atan motorlu bisiklet veya motosiklet cinsi araçların izin alınarak yapılan gösteriler dışında sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek benzeri akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasak olacak.

46 BİN TL CEZA VERİLECEK

Drift atan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek. Geri alınan ehliyetler süre sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek ehliyeti geri almasına engel hali olmadığının anlaşılması ve idari para cezasının tümünün tahsil edilmiş olması şartıyla iade edilecek. İhlali son 5 yıl içerisinde ikinci kez uygulayanları ehliyetleri ise iptal edilecek ve ehliyeti iptal edilen kişilerin tekrar sürücü kursu ve sınavlara girmesi gerekecek.

Madde üzerine Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle değişiklik yapıldı. Buna göre bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri halinde 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el freninin çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştiren veya kendi etrafında döndürenlere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak, söz konusu araçlar 60 gün süreyle trafikten menedilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu hüküm kapsamında ehliyetleri iki defa geri alınanların ehliyetleri iptal edilecek. Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek.