Trafikte yeni düzenleme: Motosiklet sürücüleri ve yolcuları için yeni şartlar

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle, sürücü ve araçlara ait bilgilerin paylaşımına ilişkin esaslar da yeniden belirlendi.

Buna göre, sürücülerin ve araçların sicil kayıtlarını tutmak üzere gerekli bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü toplayacak. Bu bilgiler, kamu kurumlarıyla elektronik sistem üzerinden paylaşılabilecek.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet ve üç tekerlekli motosiklet sürücülerine yönelik kask düzenlemesi de güncellendi.

Buna göre:

• Üç tekerlekli araçlar, çerçevesi veya karoseri ile korunanlar hariç tutulacak.

• Bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcuların koruma başlığı (kask), koruyucu eldiven ve koruma gözlüğü takması zorunlu olacak.

• 1 Ocak 2021’den sonra üretilen ve belirli güvenlik standartlarını taşıyan traktörlerin sürücülerine de kask zorunluluğu getirilecek.

• Yönetmeliğin eklerinde de araçlarda bulundurulacak teçhizata ilişkin düzenlemeler yapıldı.

• Yeni hükümlere göre, “Motorlu bisiklet, bisiklet ve elektrikli bisikletlerde çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç olmak üzere kask bulundurulacak.”