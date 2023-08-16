Trafikte yol verme kavgası eden sürücülere ceza yağdı

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda yol verme meselesi yüzünden kavga eden sürücülere polis tarafından 14 bin lira ceza kesildi.



Esenyurt TEM Otoyolu’nda yol verme tartışması nedeniyle kavga eden sürücüler için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, plaka bilgilerinden kimlik tespiti yapılan S.G.D. ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Araç sürücülerine, "makas atmak" suçundan 4 bin 64’er TL, "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kurallara uymamak" suçundan 436’şar TL, "hız sınırı altında sürmek" suçundan 436’şar TL, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 436’şar TL, S.G.D. isimli şahsa ayrıca "yönetmeliğe aykırı ışık takmak" suçundan 436 TL, "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" suçundan 951 TL, "uygunsuz ışık donanımı" suçundan 979 TL olmak üzere toplamda 14 bin 61 TL cezai işlem uygulandı.

Konu ile ilgili yakalanan sürücüler hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan da adli işlem yapıldı.