Trafikte yol verme kavgası: TIR şoförü camdan küllük fırlattı
Bursa’da seyir halindeki TIR şoförü, yol verme nedeniyle tartıştığı ticari araç sürücüsüne küllük fırlattı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Bursa'da iddiaya göre yol verme meselesi nedeniyle TIR sürücüsü, tartıştığı ticari araç sürücüsüne camdan küllük fırlattı.
Olay, İstanbul-İzmir Otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre yol verme meselesi nedeniyle seyir halindeki TIR'ın sürücüsüyle, ticari aracın sürücüsü tartışmaya başladı.
Ticari araç sürücüsünün arkadaşı tartıştığı TIR şoförünü cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başladı.
Tartıştığı kişiler tarafından kendisinin kayda alındığı fark eden TIR şoförü, araçta taşıdığı küllüğü, ticari aracın içine fırlattı.
Kazaya davetiye çıkaran tartışma kameraya yansırken, kayıt yapan kişinin de şoföre, ‘Elindekini at, at' diyerek seslenmesi dikkat çekti.