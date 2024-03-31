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Trafikte 'yol vermeme' kavgası

Ajans Haberleri
  • 31.03.2024 18:27
  • Giriş: 31.03.2024 18:27
  • Güncelleme: 31.03.2024 18:27
Kaynak: DHA
Trafikte 'yol vermeme' kavgası

Bolu’da trafikte ‘yol vermeme’ nedeniyle iki araçtaki kişiler arasında çıkan kavgada, tarafları yoldan geçen sürücüler ayırdı. Kavga, cep telefonuyla kayda alındı.

Borazanlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde kavşakta iki sürücü arasında ‘yol vermeme’ nedeniyle tartışma çıktı.

Sürücüler ve yanlarındakilerinin araçtan inmesiyle tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Yoldan geçen diğer sürücüler, araya girip tarafları ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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