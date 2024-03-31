Trafikte 'yol vermeme' kavgası
Kaynak: DHA
Bolu’da trafikte ‘yol vermeme’ nedeniyle iki araçtaki kişiler arasında çıkan kavgada, tarafları yoldan geçen sürücüler ayırdı. Kavga, cep telefonuyla kayda alındı.
Borazanlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde kavşakta iki sürücü arasında ‘yol vermeme’ nedeniyle tartışma çıktı.
Sürücüler ve yanlarındakilerinin araçtan inmesiyle tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Yoldan geçen diğer sürücüler, araya girip tarafları ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.