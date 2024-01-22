Trafikte 'yol vermeme' kavgasında ölüme, 'haksız tahrik' ve 'takdir indirimi'

Ankara'da, trafikte 'yol vermeme' kavgasında Yalçın Başol'u (76) iterek, başını asfalta çarpıp ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mert A. (23) 'haksız tahrik' ve 'takdir indirimi' ile 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir firmada kuryelik yapan Mert A., 15 Temmuz 2022'de 06 DBA 910 plakalı motosikletle Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde kırmızı ışıkta durdu. Arkadan gelen Özcan Başol'un kullandığı 34 LD 4232 plakalı otomobilden inen Yalçın Başol ile Mert A., 'yol vermeme' nedeniyle tartıştı.

Mert A.'nın kollarından tutarak ittiği Başol, yere düşüp başını asfalta çarptı. Yaralanan Başol, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Yalçın Başol'un sopayla Mert A.'ya vurmaya çalıştığı ve Mert A.'nın kendisini savunmak için Başol'u yere düşürdüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Mert A., adli kontrolle serbest bırakıldı. Mert A. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'ELİNDEKİ SOPAYLA BANA VURDU'

Karar duruşmasında son savunmasını yapan Mert A., trafikte motosikletiyle durduğu sırada Özcan Başol'un kullandığı aracın arkadan kendisine çarptığını ileri sürerek, "Çarpma sonucu motosikletle birlikte düştüm. Çarpma öncesi ben kimseye küfretmedim. Yan tarafında oturan Yalçın Başol, araçtan indi ve elinde beyzbol sopası vardı. 'Motosikletim düşmesin' diye tutuyordum. Maktul, elindeki sopayla bacaklarıma, sırtıma, kalçama, omzuma ve kaburgama vurdu. Canım çok yandı. Uzaklaşması için omuz kısmından itekledim. Ben kendisini itekleyince ayağı takıldı ve düştü. Düştüğü yer düz yoldu. Kafasını yere vurdu. Sağlık okuduğum için hemen müdahale yaptım. Çevreden esnaf yanımıza geldi, onlara ambulansa haber vermeleri gerektiğini söyledim. Ambulans gelene kadar maktule 3 tur kalp masajı yaptım. Ben maktulün başındayken kardeşi olan şikayetçi Özcan Başol, elindeki değnek gibi bir şeyle bana vurdu. Benim maktulü öldürmek gibi bir kastım yoktu" dedi.

Mert A.'ya 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 8 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza, sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle önce 3, sonra da takdiri indirim ile 2 yıl 6 aya düşürüldü.