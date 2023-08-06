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Trafikte 'yüksek sesli müzik' cinayeti: Uyardı, bıçaklayıp kaçtı

İstanbul Güngören'de otomobiliyle ilerleyen Sinan Çalışkanel, yüksek sesle müzik açtığı gerekçesiyle yanından geçen motosiklet sürücüsü tarafından uyarıldı. Aracından inen Sinan Çalışkanel, motosikletli tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çalışkanel kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Güncel
  • 06.08.2023 11:39
  • Giriş: 06.08.2023 11:39
  • Güncelleme: 06.08.2023 11:50
Kaynak: DHA
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Trafikte 'yüksek sesli müzik' cinayeti: Uyardı, bıçaklayıp kaçtı
Fotoğraf: DHA

İstanbul'un Güngören ilçesinde trafikte yüksek sesli müzik nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Sinan Çalışkanel (38) arkadaşıyla birlikte yolda yüksek sesle müzik dinlediği sırada, yanından geçen motosiklet sürücüsü tarafından uyarıldı.

İkili arasında tartışma çıkınca Sinan Çalışkanel otomobilden inerek motosikletlinin yanına geldi. İkili arasında çıkan kavgada, motosiklet sürücüsü Çalışkanel'i bıçaklayarak kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yerde yaralı yatan Sinan Çalışkanel'e dakikalarca kalp masajı yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Çalışkanel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Sinan Çalışkanel'in cenazesi ise dün ikindi namazının ardından toprağa verildi.
 
"İŞİNDE GÜCÜNDE BİR İNSANDI"

Sinan Çalışkanel'in akrabası, ''Nasıl olduğuna dair bilgimiz yok onu öğrenmek için geldik. İşinde gücünde bir insandı'' dedi.

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