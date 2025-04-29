Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trafikteki satırlı kavga kamerada; 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 29.04.2025 15:59
  • Giriş: 29.04.2025 15:59
  • Güncelleme: 29.04.2025 15:59
Kaynak: DHA
Trafikteki satırlı kavga kamerada; 1 yaralı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)-İZMİR'de trafikte tartışan iki sürücülerden biri, diğerine satırla saldırıp yaraladı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Araçlarından inerek kavga eden sürücülerden biri, diğerine satırla saldırdı. Sürücü hafif yaralanırken, o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; sürücünün diğerine satırla saldırdığı, bu sırada çevredekilerin araya girdiği anlar yer aldı. Kaçan saldırgan aranırken, yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol