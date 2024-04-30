Trafikteki tartışmada kan aktı: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaya ile otomobildeki şahıslar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.



Olay, Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri eski itfaiye mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen E.U. ile seyir halindeki otomobildeki şahıslar arasında ‘küfür’ yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Yaya E.U.’nun falçatalı saldırısına uğrayan S.T. yüzünden, kuzeni M.T. de elinden yaralandı. Daha sonra U.T.’nin de dahil olduğu kavgada, kaçarken Ahmet Piriştina Caddesi girişinde durdurulan E.U. tekme ve yumrukla darp edildi.

4 kişinin karıştığı kavga, polisin olay yerine gelmesiyle son buldu. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla özel hastane ve Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.