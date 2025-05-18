Trafoyu onarmak isterken akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da elektrik trafosunu onarmak isterken akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Koçak Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, trafodaki arızayı onarmak isteyen 43 yaşındaki Orhan Uçar, elektrik akımına kapıldı. Çevredekiler tarafında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.