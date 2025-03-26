Traktör 30 metreden yuvarlandı, sürücü öldü

TOKAT’ın Zile ilçesinde 30 metreden yuvarlanan traktörün sürücüsü Nihat Yahşi (72), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Zile ilçesi Bayırköy yakınlarında meydana geldi. Nihat Yahşi’nin kontrolünü yitirdiği 60 AH 676 plakalı traktör, 30 metreden yuvarlandı.

Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Yahşi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nihat Yahşi’nin cenazesi morga kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.