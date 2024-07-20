Traktör devrilmesi sonucu yaralanmıştı: Mevsimlik tarım işçisi çocuk öldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 13 Temmuz'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 15 yaşındaki Esmanur Argun isimli çocuk işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Argun'un ablası 16 yaşındaki Elif Argun'da aynı kazada yaşamını yitirmişti.

Bursa'da mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrildiği kazada yaralanan Esmanur Argun (15) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 13 Temmuz sabahı, kırsal Ormankadı Mahallesi Setboyu mevkisinde meydana geldi.

Römorkunda mevsimlik işçileri taşıyan Ayten Sevim'in (35) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Ayten Sevim, Elif ve Esmanur Argun kardeşler, Ö.A. (12) ve İ.A (31) yaralandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Elif Argun doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Esmanur Argun ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Esmanur Argun da önceki gün yaşamını yitirdi. Esmanur Argun'un cansız bedeni Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ayten Sevim ise ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanarak, Yenişehir ilçesindeki Kadın Cezaevi’ne gönderildi.