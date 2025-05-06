Traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Buse BAĞCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde traktör ile minibüsün çarpıştığı kazada Şakir Şeker (73) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Çaylı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kiraz-Ödemiş kara yolunda seyir halinde olan B.H. yönetimindeki 35 BC 834 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Şakir Şeker'in kullandığı 19 PA 942 plakalı traktör çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şakir Şeker'in hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan B.H. ile minibüste bulunan 3 yolcu, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.H. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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