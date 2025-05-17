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Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 17.05.2025 21:24
  • Giriş: 17.05.2025 21:24
  • Güncelleme: 17.05.2025 21:24
Kaynak: İHA
Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Şenköy Mahallesi’nde 06 COB 545 plakalı otomobil ile 47 LC 168 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, C.E. (35), S.E. (13) ve M.A. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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