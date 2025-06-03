Traktör kazasında ölü bulunan çift son yolculuğuna uğurlandı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir süredir haber alınamayan ve köy kırsalında ölü bulunan yaşlı çift, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesine bağlı Erence köyünde odun toplamak için evlerinden ayrılan Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz’dan (79) bir daha haber alınamamıştı. Çocuklarının ihbarı üzerine arama çalışmaları sonrası devrilen traktörün altında kaldıkları belirlenen evli çift ölü bulundu. Yaşlı çiftin cenazeleri, Erence köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.