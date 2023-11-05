Traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kepirli kırsal Mahallesi’nde yaşandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör, sulama kanalına devrildi.
Kaza nedeniyle bölgeye AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, Mehmet Yalçın ve Ali Y.’yi çıkartarak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Doktorların müdahale ettiği şahıslardan Mehmet Yalçın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sıradaki Haber