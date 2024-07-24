Traktör yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da traktör ve tarım aleti taşıyan TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 28’inci kilometresinde yaşandı.
İddiaya göre İ.İ.’nin kullandığı tarım aleti ve traktör taşıyan 63 ACE 038 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken TIR'da bulunan Mehmet K., yaralandı.
Yaralı, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kapanan yol ise TIR, traktör ve tarım aletinin kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.