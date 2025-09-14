Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 15:31
  • Giriş: 14.09.2025 15:31
  • Güncelleme: 14.09.2025 15:31
Kaynak: DHA
Traktörden düşüp teker ile ağaç arasına sıkışan sürücü öldü

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde kendisine ait fındık tarlasında traktörden düşüp teker ile ağaç arasında Ali Uygun (89), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Paralı Mahallesi’nin Aşılamalık mevkiinde meydana geldi. Ali Uygun (89) kendisine ait fındık bahçesinde traktörüyle giderken kontrolü yitirip, düştü. Uygun, fındık ağacı ile teker arasına sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uygun’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ali Uygun’un cansız bedeni, otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

