Traktöre arkadan çarpan otomobilde sürücü yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Savaklı Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 05.50 sıralarında, Gül A.B. (40) idaresindeki 07 YD 1111 plakalı araç, Adıyaman istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken, D-850-10 karayolunda aynı yönde ilerleyen Ali Ç. yönetimindeki 44 FA 709 plakalı traktörün arkasına bağlı pulluğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Gül A.B. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.