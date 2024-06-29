Traktöre çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde traktöre arkadan çarpan ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çerkeş ilçesi Yenimahalle Fidanlık yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Dağıstan (62) yönetimindeki ticari araç, B.D. idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Dağıstan, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dağıstan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.