Traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çerkeş ilçesi Samsun-İstanbul kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.U. (60) idaresindeki 37 HA 776 plakalı otomobil, M.G. yönetimindeki 67 DH 331 plakalı traktörün odun yüklü römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü C.U ile araçta bulunan N.U. (66) ağır yaralandı.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılmasının ardından olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.