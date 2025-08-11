Traktörle çarpışıp römorkun altında kalan motosikletin sürücüsü ölümden döndü

Antalya’nın Serik ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı. Vatandaşların yardımıyla römorkun altından çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Ç.’nin kullandığı 07 AYJ 165 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 L 4724 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yıldız Ç., traktörün römorkunun altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla römorkun altından çıkarılan yaralı genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.