Traktörle, otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Hatay’da otomobil ile traktörün çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya - Reyhanlı yolu Madenboyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Seyir halinde ilerleyen otomobil, aynı istikamette ilerleyen saman balyası takılı traktöre arkadan çarptı.
Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ve traktör sürücüsü yaralandı.
Yaralılar olay yerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.