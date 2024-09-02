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Traktörle, otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.09.2024 00:13
  • Giriş: 02.09.2024 00:13
  • Güncelleme: 02.09.2024 00:14
Kaynak: İHA
Traktörle, otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Hatay’da otomobil ile traktörün çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya - Reyhanlı yolu Madenboyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Seyir halinde ilerleyen otomobil, aynı istikamette ilerleyen saman balyası takılı traktöre arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ve traktör sürücüsü yaralandı.

Yaralılar olay yerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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