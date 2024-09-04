Traktörler tarlalardan alanlara çıktı

Ekonomi Servisi

Edirne’nin Keşan ilçesinde çiftçiler traktörlü yürüyüş gerçekleştirdi. Çiftçiler, ilçe merkezlerine traktörleriyle girerek ayçiçeği alım fiyatlarını, tarımsal girdileri protesto etti.

Çiftçiler, kuraklık desteği verilmesini, ayçiçeği ile buğday alım fiyatlarının yükseltilmesini talep etti. Girdimaliyetlerinin protesto edildiği traktörlü eylemin örgütlenmesinde SOL Parti, CHP, Keşan Ziraat Odası ve birçok aktivist bileşen yer aldı. Eylem için Yeni Mahalle’de toplanan çiftçiler, Cumuhuriyet Meydanı’na gitmek istedi.Çiftçiler, Edirne Valiliği ve Keşan Kaymakamlığı tarafından engellenmek istendi. 100’den fazla traktörün geldiği toplanma yerine yaya çiftçilerin de gelmesiyle açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından çiftçiler evlerine dönmek yerine traktörlerle asıl güzergahlarına saparak kortej halinde Keşan merkezine ulaştı. Polisin, ilçe merkezine giden traktörlerin plakalarını aldığı öğrenildi.

Keşan’ın Yayla Köyü’nden çiftçi Emine Arıcan, aldıkları malzemenin üretip sattıkları malla birbirlerini karşılamamasına tepkili oldukların belirtti. Arıcan, “Fiyatların düşüklüğünden şikayetçiyiz. Girdi maliyetleri çok yüksek. Çiftçiye daha fazla destek ve çiftçinin ürününü satabilmesini, garanti altına alınmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ayçiçek alım fiyatlarını 25 TL üzerinde beklerken 20 TL açıkladığını vurgulayan çiftçi Arıcan, “Tüccar 17-18 TL’ye aldı. Biz Tarım Kredi’ye verdik. Alacağım para 200 bin TL ise giderlerim de 180-170 bin TL. Benim bir yılda alabileceğim toplu para 30 bin lira. O da günümüz şartlarında, düşünün” dedi.

Trakya’da kuraklık olduğunu vurgulayan SOL Parti Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erkan, “Çiftçinin emeğine biçilen değer düşük” dedi. Erkan, “Ayçiçeği üreticisinin tepkisini açığa çıkarmak için eylem yapıldı. Trakya’da kuraklık var. Eskiden 150-200 kg alıyorlardı dönüm başı. Şu anda ortalama 70-80 kg ürün alınabiliyor. Girdilerin de 21 lira olduğu bir dönemde 20 lira taban fiyatı çiftçiyi memnun etmedi. Her üründe yaşandığı gibi çiftçiler verilen taban fiyatını yeterli görmediler. Çünkü büyük emek var girdiler pahalı. Ama ürüne biçilen değer düşük kaldığı için bu eylem örgütlendi. Çiftçi örgütlenmeye başladı” ifadelerini kullandı. Ekonomi Servisi

KONYA’DA DA ÜRETİCİ DOMATES DÖKTÜ

Öte yandan domates üretiminin önemli merkezlerinden bir olan Konya’nın Ereğli ilçesinde de çiftçiler örgütlenerek artan girdi maliyetlerine ve zor çalışma şartlarına tepki gösterdikleri eylem düzenlediler. Değerinde satamadıkları domatesleri ellerinde kalan çiftçiler ürünlerini yola dökerek hükümeti protesto etti. Eylem esnasında çiftçilerin jandarma tarafından önleri kesildi.

Ereğli’nin Zengen Mahallesi’nde gerçekleşen eylemde elinde kalan domatesleri kamyondan aşağı döken bir çiftçi, "Bu domates köylünün, bu domates halkındır, yazık günah. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Tarım Bakanı bizim toplama ile beraber 40 milyon maliyetimiz var. Bir dönümde 40 milyon maliyetimiz var. Benim iki tane kuyum var, 250 dönüm sürüyorum. 2 tane kuyumun faturası bir aylık 850 bin lira para geldi. Ben yerin altından altın mı çıkarıyorum? Niye kimse sesimizi duymuyor. Niye kimse bu işe el atmıyor, bu domatesin bize maliyeti 10 TL. Fabrikalar bu domatesi 1 lira 60 kuruştan alıyor" dedi.