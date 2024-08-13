Traktörlü direnişler dalga dalga büyüyor

Ekonomi Servisi

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesi’nde domates üreticileri, düşük alım fiyatlarına karşı eylem yaptı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı’nın da destek verdiği eylemde, çiftçiler traktörleriyle bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Ancak çevre ilçe ve köylerden gelen üreticilerin, Kaymakamlık talimatıyla jandarma tarafından engellendiği öğrenildi. Tüm engellemelere rağmen üreticiler ve CHP’liler, Aksakal’da traktörleriyle toplandı. Çiftçiler, burada traktörleriyle Ankara’ya sembolik yürüyüş başlattı. Geçtiğimiz günlerde, Bursa Karacabey’de domates üreticileri ve Antep Nizip’te fıstık üreticileri de traktörlerle eylem yapmıştı.

Eyleme ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Serkan Sarı, “Fabrikalarla sözleşmeli ekim yapmalarına rağmen, fabrikaların ürünü 1.70 ile 2 TL arası satın alacağı söyleniyor. Bu ücretler maliyetin çok altında. Burada köylü bir dönüm araziden yaklaşık 15, 20 bin TL’ye yakın zarar ediyor, bu sürdürülebilir değil. Birçok köylümüz, ‘Artık bıçak kemiğe dayandı’ diyor. Çiftçinin hakkını savunan yok” dedi.

Domates üretimi yaparak geçimini sağlamaya çalışan Can Koçyiğit, “Fabrikalar bize diyor ki, ‘Biz taahhütlü almayacağız, 2 TL’ye satıyorsanız satın.’ Üreticileri, ürünleri maliyetin çok altında satmaya zorluyorlar. Kimse bizim nasıl geçineceğimizi düşünmüyor. 29 yaşındayım, 1 çocuğum var. Bu yıl geçimimi banka kredileriyle sağlamaya çalışıyorum ancak nereye kadar. Motorumu bile gözden çıkartmak zorunda kaldım. Bu sektörün denetimi yapılmazsa, biz çiftçiler üretimi bırakmak zorunda kalacağız ve pazar fiyatları gittikçe daha da artacak. Çiftçi olarak taahhütlü satışımızı gerçekleştirmek ve bu serbest piyasanın da artık değişmesini istiyoruz. Bizim geçimimiz fabrika sahiplerinin vicdanına kalmasın artık” ifadelerini kullandı.