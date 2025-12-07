Traktörlü grev yaşamı durdurdu

HABER MERKEZİ

Yunanistan'da 2 Aralık'ta başlayan çiftçi grevi ülkenin her yanına yayıldı. Polis müdahalesine rağmen ülkede yolları, sınır kapılarını kapatmayı başaran çiftçiler; daha yüksek alım fiyatları, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, mazot ve traktörler üstündeki vergi yükünün kaldırılması, elektrik faturalarının düzenlenmesi gibi taleplerle yaşamı durdurdu.

Ülkenin Türkiye, Makedonya ve Bulgaristan ile olan sınır kapılarını tamamen bloke etmek için her gün daha fazla çiftçi ve traktör, eylemi genişletiyor.

ÜRETENLER SINIR GEÇİŞİNİ BLOKE ETTİ

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan’daki çiftçi grevi nedeniyle, Kipi ve İpsala Gümrük Kapısı’nın Yunanistan tarafında TIR geçiş işlemlerinin yapılmadığını duyurdu. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, grev kapsamında Yunanistan’ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısı'nın çiftçiler tarafından kapatıldığı; Makedonya’ya açılan sınır kapılarından da TIR geçişinin olmayacağı ve grevin 15-21 aralık tarihlerine kadar süreceği bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada Bu süreçte TIR’ların diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir” denildi. Bazı ürünleri taşıyan TIR’ların işleminin devam etmesi için görüşme yapıldığı vurgulanan Ticaret Bakanlığı açıklamasında, “Frigorifik TIR araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve ve sebze, çiçek, tıbbi malzeme ve ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Yunanistan’ın Bulgaristan ve Makedonya’ya açılan sınır kapılarında da grev sebebiyle eylemlerin yapılacağı, bu sınır kapılarında da TIR geçişlerine izin verilmeyeceği, grevin 15-21 Aralık tarihine kadar süreceği bilgisi edinilmiştir” bilgisi verildi.