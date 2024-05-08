Traktörün altında kalan sürücü ölümden döndü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11 sıralarında Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.Y. (53) idaresindeki 44 HU 596 traktör yokuş indiği esnada kontrolden çıktı. Traktörün altında kalan Y.A.Y.’a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan traktör sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.