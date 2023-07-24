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Traktörün freni boşaldı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2023 16:18
  • Giriş: 24.07.2023 16:18
  • Güncelleme: 24.07.2023 16:18
Kaynak: İHA
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Traktörün freni boşaldı: 4 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ile Altınyayla ilçesi arasında bulunan Kanak Barajı yakınlarında meydana geldi. Z.E. (24) idaresindeki traktörün freni boşaldı. Hızlanan traktörün hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çıktı.

Kazada, traktör sürücüsünün yanı sıra H.C. (19), M.K.(18) ve M.A.T. (15) yaralandı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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