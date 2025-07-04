Traktörün römorkundaki işçiler sulama kanalına düştü: 1 kayıp

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Gülşehir ilçesinde saman balyası yüklü traktörün römorkundan sulama kanalına düşen 4 tarım işçisinden 3’ü kendi imkanlarıyla kurtuldu, 1’i ise kayboldu.

Olay, Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkiinde meydana geldi. Saman balyası yüklü traktör engebeli yolda ilerlerken sarsılınca römorkun üzerinde seyahat eden 4 tarım işçisi, Kızılırmak’a bağlı olan sulama kanalına düştü. İşçilerden 3’ü kendi imkanları ile kurtulurken, Mustafa A. (20) ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Mustafa A. için kanalda arama çalışması başlattı. (DHA)

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